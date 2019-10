Japon-Afrique du Sud – Rassie Erasmus : "On est favoris"

Le sélectionneur des Springboks, Rassie Erasmus, a dévoilé son XV de départ pour affronter le Japon en quart de finale et affiche clairement ses ambitions.

"Le Japon croit profondément qu'il peut nous battre, j'en suis sûr. Et moi, si je suis honnête, je vais vous dire qu'on est favoris. Je ne suis pas un de ces entraîneurs qui va vous dire qu'on n'est pas sûrs... On se prépare pour gagner. Ça ne rend pas les choses plus faciles pour gagner, mais on fait tout pour. Et je suis sûr que Jamie Joseph, avec le Japon, fait pareil. On aura tous cette confiance. Le public et les médias se feront leur propre opinion."

Rassie Erasmus ne manie pas langue de bois et ça fait plaisir. Sûr du potentiel et de la force de son équipe, il a ainsi déjà annoncé la composition de son XV de départ alors que le Japon attendra le dernier jour pour le faire.

"On annonce l'équipe trois jours avant parce que le boulot est déjà fait. Et en interne, on l'a même donnée aux joueurs dès dimanche soir. On n'a rien à cacher à l'adversaire. Plus vite on annonce l'équipe, plus vite les joueurs peuvent accepter leur rôle pour le match, titulaire ou remplaçant. Et vous savez, si une équipe commence à changer sa composition en fonction de celle de l'adversaire... c'est qu'elle a des problèmes dans sa manière de faire ses choix !", a ainsi expliqué Erasmus.

Le XV de départ de l’Afrique du Sud

Titulaires : W. Le Roux - Kolbe, Am, de Allende, Mapimpi - (o) Pollard, (m) de Klerk - P.S. du Toit, Vermeulen, Kolisi (cap.) - de Jager, Etzebeth - Malherbe, Mbonambi, Mtawarira.

Remplaçants : Marx, Kitshoff, Koch, Snyman, Mostert, Louw, H. Jantjies, F. Steyn.