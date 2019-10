Japon – Écosse aura bien lieu !

World Rugby a statué après le passage du typhon Hagibis et le match décisif de la poule A pourra bien se dérouler

C’était le feuilleton de la semaine avec le passage du typhon Hagibis, la rencontre cruciale dans la course aux quarts de finale entre le Japon et l’Écosse pourrait-elle avoir lieu ? Et la réponse est tombée ce matin : c’est un grand oui ! Les instances dirigeantes du monde du rugby ont visité les installations à Yokohama, le lieu de la rencontre et ont validé la tenue du match et la présence de public sur les lieux.

Namibie – Canada annulé

Par contre, le match entre Namibiens et Canadiens n’a pas connu le même sort et les deux équipes n’ont pas pu s’expliquer malheureusement. Elles terminent donc ces phases de poule sans la moindre victoire !