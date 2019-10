Joe Schmidt : « Un privilège pour moi. »

Le sélectionneur de l’Irlande est revenu sur la lourde défaite encaissée par ses troupes en quart de finale de la coupe du monde

Joe Schmidt (sélectionneur de l’Irlande) : « On a raté trois fois la touche sur des pénalités qui nous auraient mis en bonne position. On tournait un peu en rond. Ils ont tellement eu le ballon dans nos 22 et dans notre moitié de terrain en première période que c'est devenu très, très difficile. On a eu quelques occasions en première mi-temps. Sur le troisième essai des All Blacks, il y avait une vraie brèche à l'intérieur, mais on n'a pas réussi à s'y engouffrer. On n'avait pas le bon feeling. On a été un peu à plat toute la saison, c'est un peu décevant. L'an dernier, on était au sommet, et après ça, on a passé toute l'année un peu en dedans. Je tiens à remercier mes joueurs et à dire un grand merci à nos supporters. Ils nous ont suivis partout. Rory (Best) a été un incroyable leader pour cette équipe, comme Paul O'Connell avant lui. Ç'a été un privilège pour moi. »