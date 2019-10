Jonathan Davies forfait contre la France

Le centre gallois a dû déclarer forfait à un peu plus d'une heure du coup d'envoi

On l'avait vu quitter ses partenaires boitillant après avoir reçu un choc au genou, mais Warren Gatland l'avait aligné comme titulaire il y a deux jours au moment de l'annonce de son XV de départ. Cependant, Jonathan Davies n'est pas remis de sa blessure au genou contracté contre les Fidji et ne prend pas part au quart de finale face à l'équipe de France. Une bonne nouvelle pour les hommes de Jacques Brunel car Davies était rayonnant depuis le début du mondial et aurait pu s'avérer une arme décisive dans l'utilisation du jeu au pied offensif ! Dans un profil plus puissant, Owen Watkin, le centre des Ospreys le remplace dans l'équipe de départ alors que Leigh Halfpenny intègre la feuille de match.

C'est un coup dur pour le staff gallois qui perd là un des leaders de son groupe au moment fatidique.

Tweet de la Fédération Galloise : "Jonathan Davies sort de la feuille de match à cause d'une complication sur sa blessure au genou qu'il a contracté lors du match face aux Fidji. Owen Watkin commence en numéro 13 et Leigh Halfpenny prend place sur le banc de touche."