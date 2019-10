Kieran Read : "Ma dernière semaine avec mes amis"

L'emblématique capitaine des All Blacks, Kieran Read, va tirer sa révérence sur la scène internationale après la petite finale.

Sacré champion du monde en 2011 puis 2015, élu meilleur joueur du monde en 2013, Kieran Read va fêter sa 127e et dernière sélection avec les All Blacks ce vendredi face au Pays de Galles. En conférence de presse, le troisième-ligne s'est exprimé sur ses derniers jours avec les All Blacks.

"Cela a été des montagnes russes ces derniers jours. Pour être honnête, c'est un plaisir de jouer dans cette équipe et j'ai aimé chaque minute que j'ai eue. Après le match, je me suis dit : "il faut que je profite, c'est ma dernière semaine avec des mecs que j'appelle des amis". Je veux juste aller sur le terrain et profiter avec eux. Je suis prêt à partir. J'ai tout donné et il est temps que quelqu'un d'autre me remplace. Ce sera difficile. Même si ma tête ne veut pas, mon corps me dit : "Non, ce n'est plus possible". Cela a été un réel plaisir, un honneur.

Cette équipe est une bande de potes. Ce n'est évidemment pas le match que nous voulions jouer, mais nous avons vraiment apprécié la semaine ensemble. C'est la dernière chance que nous avons d'être ensemble en tant que groupe. Les derniers moments ensemble en tant qu'All Blacks. Je veux juste essayer de profiter de ça autant que possible. Nous avons la possibilité de rectifier quelques problèmes que nous avons eus la semaine dernière (contre l'Angleterre, 19-7). Cela ne changera pas le fait que nous allons souffrir, probablement pendant longtemps, mais on peut changer notre état d'esprit pour ce seul instant."

A LIRE AUSSI ► Nouvelle-Zélande-Galles : des équipes remaniées pour la petite finale