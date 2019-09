La belle histoire autour d’Écosse – Samoa

Deux cousins se feront face aujourd’hui sur le terrain pour un match très important pour les deux équipes

Quel lien peut-il y avoir entre un Écossais et un Samoan ? Aucun ? Êtes-vous sûrs ? 15 222 kilomètres entre Édimbourg, la capitale de l’Écosse et Apia, celle des îles Samoa, soit 1 jour et 16 h de vol pour rejoindre les deux villes, et pourtant, l’ailier du XV du Chardon, Sean Maitland va affronter son cousin Pele Cowley dans l’équipe adverse aujourd’hui au Japon. L’expérimenté Écossais (31 ans, 43 sélections) n’est pas encore sûr de jouer face au demi de mêlée qui est remplaçant mais espère vraiment qu’il entre sur la pelouse.

Tout s’explique par les origines néo-zélandaises de Maitland et pense déjà à cette rencontre : « Ce sera un match spécial. On a grandi ensemble. C’est assez fou. Il s’est blessé lors de la dernière coupe du monde donc il n’avait pas joué contre nous. C’est particulier. J’ai hâte. »

Aucun doute que les deux membres de la même famille régleront les affaires familiales s’ils venaient à se croiser dans un ruck.