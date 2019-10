La composition australienne pour affronter la Géorgie

Les Wallabies s’apprêtent à affronter la Géorgie avec une équipe remaniée mais compétitive pour assurer la qualification en quarts

En France, le débat fait rage pour savoir qui aligner à la charnière et visiblement, le staff des Bleus n’est pas le seul à avoir des problèmes à ce niveau-là. Alors que Jacques Brunel a fait jouer trois demi-de-mêlées différents en trois matches, Michael Cheika s’apprête à titulariser un troisième ouvreur en quatre matches, preuve qu’il n’y a pas qu’en France que la problématique se pose.

Après Bernard Foley, peu convaincant face au Pays de Galles et Christian Lealifano, pas forcément inspiré face aux Fidji et à l’Uruguay, c’est Matt To’omua qui sera aligné face à la Géorgie. Après avoir été titularisé au centre et en tant que remplaçant à l’ouverture, c’est lui qui vient se mêler à la lutte avec les deux autres joueurs. Foley qui avait commencé la compétition dans la peau d’un titulaire sera lui en tribunes. De son côté, Jordan Petaia, la pépite de 19 ans aura de nouveau l’occasion de briller.

La composition de l’Australie : Beale – Petaia, O’Connor, Kerevi, Koroibete – (o) To’omua, (m) White - Dempsey, Naisarani, Pocock (cap.) – Arnold, Rodda – Kepu, Latu, Sio