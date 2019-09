La composition officielle du XV de France face aux États-Unis

C'était un secret de polichinelle mais Jacques Brunel a dévoilé le groupe qui affrontera les Américains mercredi

Ce n'était plus un secret pour personne mais Jacques Brunel a annoncé le XV de France qui affrontera les Eagles à Kumamoto. Et le sélectionneur n'a fait que confirmer ce qui était sorti depuis maintenant trois jours. Seuls Yoann Huget, Gaël Fickou et Arthur Itturia restent par rapport à la victoire face à l'Argentine (23-21). Le dernier cité passant de la deuxième à la troisième ligne. C'est Louis Picamoles qui sera le capitaine pour sa 80e sélection, la première fois en début de match.

Les changements sont plutôt à aller chercher sur le banc.

Avec le forfait de Demba Bamba, Slimani et Poirot étaient sûrs d'en être pour suppléer Baille et Setiano. Au talonnage, Brunel fait confiance à Guirado et Mauvaka attendra donc avant de connaître les joies d'une première sélection en coupe du monde. Vahaamahina et Alldritt complètent le choix pour le pack. Chez les arrières c'est un trio Serin, Ntamack, Médard qui s’assiéra sur le banc pour pouvoir couvrir tous les postes par le jeu de leur polyvalence.