La composition probable des Bleus face aux Etats-Unis

Dévoilée aux joueurs par le staff aujourd’hui, voici la composition de l’équipe qui pourrait affronter les États-Unis. Elle comporte pas moins de 12 changements par rapport à l’Argentine.

Seulement trois joueurs devraient faire un doublon entre la victoire face à l’Argentine et le match face aux États-Unis mercredi (9h45 sur TF1). Il s’agit de Gaël Fickou au centre, Yoann Huget à l’aile et Arthur Itturia qui devrait glisser de la deuxième à la troisième ligne.

En première ligne, c’est une association toute jeune qui devrait être alignée avec les titularisations de Baille, Chat et Setiano qui remplacerait le trio Poirot-Guirado-Slimani. Demba Bamba qui aurait dû débuter est très certainement forfait comme rapporté par nos confrères de RMC Sport. Poirot et Slimani se retrouveraient de fait sur le banc des remplaçants.

En deuxième ligne, les deux joueurs suspendus durant la préparation que sont Gabrillagues et Le Roux devraient débuter avec Vahaamahina sur le banc. Sur la troisième ligne, ce sont Iturria, Picamoles et Camara qui devraient être couchés sur la feuille de match.

La charnière pourrait changer avec une paire Machenaud-Lopez pour suppléer Dupont et Ntamack. Le Racingman devrait même être le capitaine. Baptiste Serin intégrerait le banc de touche. Alivereti Raka et Sofiane Guitoune qui étaient restés en tribune lors du premier match intègreraient le XV de départ, respectivement à l’aile et au centre. Pour finir Thomas Ramos prendrait le poste d’arrière et le rôle de buteur.

La composition probable : Ramos - Huget, Guitoune, Fickou, Raka - (o) Lopez, (m) Machenaud - Itturia, Picamoles, Camara - Le Roux, Gabrillagues - Baille, Chat, Setiano.