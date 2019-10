La Fédération Galloise se défend dans le cas Biggar

Après le début de polémique né de la titularisation de Dan Biggar, la fédération galloise de rugby a réagi dans un communiqué

Dans ce communiqué, la WRU (Welsh Rugby Union) assure que tout a été fait dans les règles quant au retour au jeu de Dan Biggar, le voici :

« La fédération galloise de rugby a travaillé en collaboration avec World Rugby pour s’assurer de prendre la meilleure décision pour la santé de Dan.

Dan n’avait plus de symptômes après le match et a validé toutes les étapes de retour au jeu sans problèmes. Son management a inclus un IRM et deux consultations avec un consultant indépendant mondialement reconnu dans le domaine des commotions venu d’Australie.

Nous sommes heureux de dire que tous les protocoles de retour au jeu ont été passé, l’IRM est normal après ratification par le consultant indépendant et Dan est apte à jouer.

La Fédération galloise de rugby assure que la santé des joueurs est au premier plan dans notre processus de prise de décision et reste indépendante de n’importe quelle équipe ou compétition. »

Il ne reste maintenant plus qu’à espérer que Dan Biggar ne subisse pas de nouveau choc à la tête…