La Géorgie fait tomber l’Uruguay

Les Lelos ont bien réagi après leur non-match face au Pays de Galles en venant à bout d’Uruguayens émoussés par leur exploit face aux Fidji.

L’enchaînement était trop difficile pour « Los Terros ». Sublimes vainqueurs des Fidji la semaine dernière, les Uruguayens n’ont pas réussi à enchaîner. La faute à des conditions atmosphériques difficiles et un match éprouvant physiquement.

Malgré tout, dès le début de match, on sent que l’on va assister à une opposition de style. La puissance physique géorgienne fait face à la vivacité uruguayenne. Dominateurs en mêlée fermée, les joueurs du Caucase inscrivent deux essais grâce au travail de sape de leurs avants et mènent très rapidement 12-0. Mais, les Sud-Américains ont du caractère et sur un lancement de jeu parfaitement huilé, ils répondent et recollent 12 à 7. On se dit alors qu’un nouvel exploit peut être en marche.

Cependant, la chaleur et l’humidité vont avoir raison de vaillants Uruguayens. La deuxième mi-temps est une formalité avec un 19-0 infligé par de rugueux Géorgiens.

Avec 5 essais inscrits, les Lelos empochent le point de bonus offensif et existent toujours dans ce mondial où ils devront dorénavant battre l’Australie et les Fidji pour espérer aller plus loin.