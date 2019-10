La Nouvelle-Zélande sort du lourd pour affronter le Canada

Les All-Blacks ont préparé une grosse équipe pour leur deuxième rencontre de cette coupe du monde face aux Canucks

La rencontre de mercredi sera un premier tournant pour la Nouvelle-Zélande qui a décidé de s’appuyer sur une grosse équipe pour affronter le Canada. Et, première dans l’histoire de la Coupe du Monde, ce ne sont pas deux mais trois frères qui débuteront une rencontre. Pour cela il faut regarder du côté du pays au long nuage blanc puisque la fratrie Barrett (ils sont 8 enfants) sera représentée par trois de ses membres : Scott, Jordie et Beauden fouleront la pelouse de l’Oita Stadium en même temps au coup d’envoi mercredi. Pour une rencontre face à l’adversaire réputé le plus faible de la poule, Steve Hansen, le sélectionneur néo-zélandais a procédé à un large turnover avec 11 changements dans le XV de départ. Seuls Beauden et Scott Barrett ainsi que Richie Mo’unga et le capitaine Kieran Read sont reconduits. Un joueur sera particulièrement attendu en la personne de Rieko Ioane. L’ailier supersonique paraît un peu en dedans depuis quelques mois, l’occasion est belle pour se ressaisir face à une opposition réputée plus faible.

Le XV de départ néo-zélandais : B. Barrett – J. Barrett, Goodhue, S. B. Williams, R. Ioane – (o) Mo’unga, (m) Perenara – Todd, Read (cap.), Frizell – S.Barrett, Tuipulotu – Ta’avao, Coltman, Moli.