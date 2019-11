La réaction d’Eddie Jones après la défaite de l’Angleterre

Le sélectionneur du XV de la Rose a reconnu la supériorité de l’Afrique du Sud contre son équipe en finale de la coupe du monde

Eddie Jones (sélectionneur de l’Angleterre) : « Ce n'est pas le résultat qu'on attendait. On a lutté pour entrer dans le match, on n'a pas pu y entrer. C'est un jour où les Sud-Africains étaient trop forts pour nous. On a eu de gros problèmes en mêlée, en particulier en première mi-temps mais encore une fois, l'Afrique du Sud était au-dessus dans tous les domaines. Contre eux, il faut rester dans le combat et attendre les occasions. On a su rester dans le combat pendant 50 minutes mais on n'a pas su saisir les occasions. On n'a pas atteint notre objectif d'être la meilleure équipe du monde, on est seulement la deuxième. C'est comme ça qu'il faudra se souvenir de nous.

On s'est préparé de manière incroyable mais on n'a pas réussi, je ne sais pas très bien pourquoi. Si cela se trouve, même après le débriefing, on ne saura jamais. J'y penserai plus tard. Là, j'ai envie de boire des bières, et demain j'en boirai encore et sûrement aussi lundi. »