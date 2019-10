Le pilier français est revenu sur les difficultés en mêlée du XV de France

Jefferson Poirot (capitaine du XV de France) : "Les difficultés en mêlée fermée ? On n'a pas été très bon dans ce secteur c'est vrai. A chaud je ne sais pas comment l'expliquer. Il faut travailler pour être beaucoup plus serein sur ces bases pour pouvoir enchaîner et développer notre jeu. On n'a pas pu faire beaucoup de lancements après mêlée."