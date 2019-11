L’Afrique du Sud bat l’Angleterre (32-12) et remporte la Coupe du Monde !

Au terme d’un gros match, les Springboks battent l’Angleterre et sont champions du monde pour la troisième fois de l’histoire

On attendait un match de très haute intensité et on y a eu droit ! Le poison à infusion lente sud-africain a fait son travail comme prévu par le sélectionneur Rassie Erasmus. Beaucoup de gens voyaient l’Angleterre mais Erasmus avait un plan et il était parfait. Maintenant après le match il est facile de dire que c’était évident que les Springboks le feraient mais le tournant du match est peut être intervenu dès la 2e minute avec le KO de Kyle Sinckler. Suite à cela les Anglais auront subi toute la partie en mêlée fermée et comme le dit l’adage « no scrum no win ». En première mi-temps c’est un duel de buteurs auquel on assistait et les deux équipes tournaient à 6-12 avec un Handre Pollard mis en échec une fois. Au final on comptait presque plus les blessés que le nombre de points avec la sortie de Sinckler côté anglais donc, mais aussi, Mbonambi sur KO et De Jager avec l’épaule en moins côté sud-africain. Puis le piège s’est refermé sur les épines de la Rose. A la 66e minute, sur un magnifique mouvement Mapimpi allait aplatir après un jeu au pied magnifique et une offrande de Am. Puis le clou du spectacle allait être planté par Cheslin Kolbe sur une course dont il a le secret. Accélération pour déposer Joe Marler, crochet intérieur sur Owen Farrell et 22 mètres pour finir, le petit ailier toulousain concluait la rencontre (32-12, 74e). Maintenant on peut regarder les statistiques et voir que les Springboks sont les premiers à perdre un match de poule et être champions du monde derrière après leur défaite inaugurale face à la Nouvelle-Zélande (23-13) mais surtout que les Anglais n’auraient pas dû battre les All-Blacks parce que trois des quatre tombeurs des All-Blacks en demies ont perdu ensuite en finale (à l’exception de l’Australie en 1991). Rendez-vous maintenant dans quatre ans en France pour savoir qui succèdera aux Springboks.