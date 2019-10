L’Afrique du Sud bat le Pays de Galles et rejoint l’Angleterre en finale (19-16)

Au terme d’un match étriqué, les Sud-Africains ont fait tomber les Gallois, vaillants mais battus

On ne s’attendait pas au match du siècle entre deux équipes très physiques et on a eu droit à une véritable bataille tactique à base de missiles sol-air souvent lancés par Faf De Klerk et Gareth Davies. La première mi-temps accouchait d’un très faible 9-6 pour l’Afrique du Sud avec Dan Biggar qui répondait à Handre Pollard.

Le retour des vestiaires offrait un match du même acabit avec finalement 75 coups de pied joués pendant la rencontre, souvent par Faf de Klerk… Les Sud-Africains pensaient tenir le bon bout lorsque Damian De Allende franchissait la ligne et creuser l’écart grâce à la transformation d’Handre Pollard (16-9, 57e). Mais 10 minutes plus tard, après un choix osé de demander la mêlée au lieu de prendre les points, Josh Adams aplatissait son 6e essai de la compétition et devenait le meilleur marqueur de la compétition (16-16, 65e). Une distinction qu’il pourrait garder si Makazole Mapimpi ne marque pas d’essai en finale. Handre Pollard allait avoir le dernier mot à la 76e minute du match avec une pénalité sur la gauche des poteaux qui concluait son 100% au pied du jour et envoyait l’Afrique du Sud en finale où elle retrouvera l’Angleterre. Le Pays de Galles rejoint, lui, la Nouvelle-Zélande dans le match pour la 3e place.