L’Afrique du Sud sans Kolbe et avec 13 changements

Pour affronter le Canada, Rassie Erasmus, le sélectionneur sud-africain a procédé à une large revue d’effectif

Après la large victoire face à l’Italie qui leur assure quasiment une place en quart de finale, les Springboks vont faire tourner face au Canada. Seuls Damian De Allende au centre et Siya Kolisi, le capitaine en troisième ligne restent dans le XV de départ. Les deux joueurs arrivés en cours de compétition, le pilier Thomas Du Toit et l’arrière Damian Willemse seront alignés, leur venue au Japon n’est donc pas vaine.

La seule petite inquiétude concerne Cheslin Kolbe, touché à la cheville contre la Squadra Azzurra et qui sera en dehors de la feuille de match mais son sélectionneur préfère rassurer : « La cheville de Cheslin est toujours un peu enflée et, si on en avait vraiment besoin, il pourrait être en mesure de jouer mardi. Mais nous avons un groupe assez étoffé pour composer l'équipe ». En effet, les examens médicaux n’ont révélé aucune lésion au niveau de la cheville.

La composition de l'Afrique du Sud : D. Willemse - Gelant, de Allende, F. Steyn, Nkosi - (o) E. Jantjies, (m) Reinach - K.Smith, Louw, Kolisi (cap.) - Mostert, Snyman - Koch, Brits, T. du Toit.