L’Angleterre clinique écrase l’Australie (40-16)

Dominateurs durant toute la rencontre, les Anglais n’ont jamais semblé douter face à des Australiens maîtrisés

On attendait ce match comme le lancement parfait pour les quarts de finale de la compétition. Et quel lancement. On pensait les Anglais supérieurs à l’Australie et cela a été démontré. Dès le début de la rencontre pourtant les Wallabies prenaient les devants avec une séquence de plus de 6 minutes infructueuse… Même si Lealiifano ouvrait le score (0-3, 12e), un doublé de Jonny May sur deux occasions condamnait quasiment déjà l’Australie (14-3, 21e). Les Anglais tenaient le score et rejoignaient les vestiaires avec seulement huit points d’avance et une impression : les Wallabies étaient si près si loin (17-9)...

Au retour des citrons, Koroibete entretenait l’espoir et ramenait son équipe à un petit point (17-16, 44e). La suite ? Le rouleau compresseur anglais ne tremblait pas, Sinckler magnifiquement servi par Farrell à hauteur des 22 mètres allait jusque sous les poteaux et creusait l’écart (24-16, 46e). Farrell faisait un sans-faute au pied et Watson interceptait même une passe de Beale pour remuer le couteau dans la plaie et terminer le récital (40-16).

Après cette rencontre une chose est sûre, les Anglais vont être difficiles à aller chercher et leurs futurs adversaires en quarts, qu’ils soient néo-zélandais ou irlandais devront se méfier.