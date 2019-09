L’Angleterre corrige les Etats-Unis (45-7)

Le XV de la Rose n’a fait qu’une bouché des Etats-Unis, sélection la plus faible du groupe C (45-7).

Sept essais à un : les Anglais ont fait le travail et ils l’ont même bien fait. Dans une rencontre à sens unique, le XV de la Rose n’a mis que six minutes pour faire plier les Eagles avec un essai de George Ford.

Vunipola (25e), Cowan-Dickie (33e), Cokanasiga (48e, 76e) McConnochie (58e), Ludlam (67e) ont ensuite corsé l’addition et George Ford a inscrit 10 points au pied en passant 5 des 7 transformations de son équipe.

Avec deux victoires bonifiées en deux rencontres, les hommes d’Eddies Jones réalisent un excellent début de Coupe du monde et vont maintenant affronter l’Argentine (le 5 octobre).

Un essai et un carton rouge pour les Eagles

Dans l’incapacité de résister au défi physique du XV de la Rose, les Eagles ont sauvé l’honneur en toute fin de rencontre (82e) par Bryce Campbell, avec l’aimable autorisation des Anglais qui ne voulaient pas les laisser fanny.

On retiendra également le carton rouge adressé à John Quill pour un coup d’épaule au niveau du visage sur Owen Farrell (70e). C’est le premier carton rouge de cette Coupe du monde et en attendant la décision de la commission de discipline, on peut penser que le Mondial de John Quill est déjà terminé.