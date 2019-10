L’Australie vient difficilement à bout de la Géorgie (27-8)

Face à de vaillants Géorgiens, les Wallabies ont eu du mal à prendre le score et à se défaire d’un adversaire coriace

Cette rencontre a mis du temps à se décanter notamment en raison de conditions climatiques difficiles mais les Australiens ont assuré l’essentiel

10-3

C’est le score à la mi-temps de la rencontre. Les Géorgiens ont tenu l’affrontement physique pendant plus d’une heure et le score à la pause est révélateur de la résistance des joueurs du Caucase. En voulant tomber dans la rugosité, les Wallabies se sont trompés de combat et n’ont réussi qu’à faire plier les Lelos après la 70e minute de jeu.

4 essais

Finalement les Australiens ont réussi à inscrire 4 essais pour s’assurer le bonus. Mais les deux derniers sont arrivés dans les six dernières minutes. Les hommes du sélectionneur Michaël Cheika ont souvent voulu prendre la Géorgie au ras mais la lumière est venue de leurs arrières avec un exploit de Koroibete (59e) et un autre de Genia pour assurer le bonus offensif (78e)

53e

Un monstre du rugby géorgien prend sa retraite internationale lors de son 53e match aujourd’hui face à l’Australie. Mamuka Gorgodze va définitivement ranger les crampons au niveau international, lui qui était déjà sorti de sa retraite avant cette compétition, il semble que cette fois-ci sera la bonne pour « Gorgodzila » qui s’arrête donc à 53 sélections

80% d’occupation

Pour montrer la domination stérile des Australiens, la statistique est édifiante. Les Wallabies sont restés pendant 80% de la rencontre. Cela équivaut à 64 minutes sur les 80 que constituent une rencontre.