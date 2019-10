Le carton rouge idiot de Vahaamahina qui a fait tourner le match

Alors que les Français sont dans leur match Sébastien Vahaamahina a eu la mauvaise idée de faire un vilain geste indéfendable

C’est un coup de folie ! Les Français menaient de 9 points et avaient une balle d’essai pour mettre les Gallois à une distance raisonnable au score. Le maul se forme mais monsieur Peyper intervient pour une prise au cou de Sébastien Vahaamahina. Les images repassent dans l’écran géant et l’arbitre vidéo demande à intervenir. Au ralenti le geste parait d’une idiotie incroyable et la confirmation tombe, coup de coude dans le visage de Wainwright et carton rouge logique ! Réduits à 14 pendant plus d’une demi-heure, le XV de France finira par craquer de l’absence de son deuxième ligne. D’abord sur les phases au près puis sur cette mêlée qui entrainera l’essai gallois… Les Bleus s’inclineront d’un point… Cruel …