Le Japon entre dans l’histoire et rejoint les quarts (28-21)

Au terme d’un match héroïque, les Brave Blossoms ont écrit une grande page du rugby international

Il leur a fallu une mi-temps pour faire tomber les Écossais avant de résister pendant tout le deuxième acte. Les Japonais ont réalisé l’exploit et sont en quart de finale de la coupe du monde en terminant premiers de leur poule. Trois joueurs clés ont permis cette performance majuscule. Le Japon rejoint les quarts de finale pour la première fois de son histoire quand l'Écosse les rate pour la deuxième fois seulement.

Kenki Fukuoka

Il a signé un doublé dont un deuxième essai incroyable lorsqu’il arrache le ballon des mains d’un écossais avant d’aller conclure de manière magistrale le contre entre les poteaux. C’est même cette réalisation qui a donné le point de bonus offensif à son équipe. Au final en plus du bonus, c’est même l’essai décisif qui donne la victoire aux Brave Blossoms

Kotaro Matsushima

Il a tout pour devenir la coqueluche du rugby japonais. Avec 5 essais en quatre rencontres, l’ailier supersonique est actuellement le meilleur marqueur du mondial à égalité avec le Gallois Josh Adams. Encore intenable dans la période de domination japonaise, il s’est accroché quand il a fallu défendre en fin de match quand les Écossais poussaient. Encore un gros match !

Yu Tamura

Il est la plaque tournante du jeu japonais. Lorsqu’il régale son équipe avance constamment. En difficulté en début de match y compris dans les tirs au but, il s’est rapidement repris et a su faire jouer l’alternance en jouant au près et au large sans abuser du jeu au pied.