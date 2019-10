Le programme des Bleus chamboulé

Avec l’annulation de France – Angleterre, le XV de France a dû changer ses plans et s’est d’ores et déjà rendu à Oita

Trois heures de bus au lieu de 80 minutes de match pour l’équipe de France. L’annulation de la rencontre face au XV de la Rose demain a conduit le staff à se rendre dès maintenant à Oita, le lieu du futur quart de finale. Après un trajet par voie routière, les Bleus sont arrivés aujourd’hui au Nord de l’île de Kyushu. Ils ont ensuite enchaîné avec une courte séance d’entraînement. Demain, les joueurs seront au repos et pourront profiter d’Oita si les conditions météorologiques le permettent.

Un match face à une équipe japonaise ?

Mais comment compenser l’absence de compétition pour des joueurs qui arriveront au quart de finale avec quasiment quinze jours sans jouer. La solution de repli serait d’affronter une équipe nippone comme les joueurs l’avaient fait face à Yamaha Jubilo avant la compétition. Le but étant d’éviter une éventuelle décompression physique et mentale des joueurs à plus de dix jours du quart de finale.