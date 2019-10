Le typhon Hagibis de plus en plus dangereux

World Rugby a fait part des dernières nouvelles dans un communiqué publié aujourd’hui et elles ne sont pas très rassurantes

Le typhon Hagibis devient de plus en plus menaçant pour le XV de France et l’Angleterre. Les deux équipes vont rester suspendues à la météo dans les jours qui viennent. En effet, d’après les dernières prévisions qui sont arrivées à World Rugby, France – Angleterre est menacé : « Il est encore trop tôt pour prédire précisément le mouvement et l'impact de la tempête, cependant la dernière modélisation de nos experts météorologiques indique qu'elle se dirige sur le nord et l'est et apportera des forts vents et des pluies conséquentes sur Tokyo et ses alentours le 12 octobre. »

Pour rappel, la règle prévoit un match nul entre les deux équipes en cas d’annulation du match mais World Rugby pourrait se retourner en délocalisant la rencontre dans un stade couvert du pays mais … à huis clos… Dommage pour une compétition internationale !

Le Grand Prix de F1 également menacé

Le mondial de rugby pourrait ne pas être le seul impacté par Hagibis. Avec le passage du typhon à l’est de l’archipel, le circuit de Suzuka pourrait être touché durant les qualifications qui auront lieu samedi dans l’après-midi.