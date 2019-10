Le XV de la Rose respire avec la relaxe de Piers Francis

Décidément, le retour d’Eddie Jones au Japon se passe sous les plus beaux auspices avec une bonne nouvelle pour le sélectionneur.

On se demandait si Piers Francis allait pouvoir de nouveau jouer un match de coupe du monde sur les terres nippones en début de semaine après sa citation qui pouvait lui valoir jusqu’à trois semaines de suspension comme pour les cas similaires dont celui de John Quill, l’américain face au XV de la Rose.

Le joueur a reconnu que son geste représentait un danger pour son adversaire mais a été blanchi par la commission qui a considéré que le plaquage aurait mérité un carton jaune et non un rouge qui entraînerait une suspension immédiate. Le comité a retenu trois circonstances atténuantes. Il a considéré que Piers Francis n’avait pas de visibilité directe, qu’il a tenté d’éviter le contact avec la tête de son adversaire et finalement qu’il y avait un contact indirect et mineur avec l’américain… Les Samoans et leurs deux suspendus sont ravis de l’apprendre mais pour le moment ni typhon, ni nuages à l’horizon pour les protégés de sa majesté.