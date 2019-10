L’Écosse assure l’essentiel péniblement face aux Samoa (34-0)

Le XV du chardon a mis du temps à s’en sortir pour obtenir une victoire bonifiée face à des Samoans apathiques retour sur cette rencontre en 4 chiffres

5 points pour l’Écosse

Les hommes de Gregor Townsend devaient prendre 5 points pour rester en vie dans cette poule A et revenir au contact de leur adversaire du jour et rester à proximité du Japon et de l’Irlande. C’est chose faite mais que ce fut difficile pour les coéquipiers d’un Sean Maitland omniprésent et auteur d’un essai sur une magnifique passe au pied de Russell, seule éclaircie sous le toit du Kobe Stadium…

2 essais de pénalité pour l’Écosse

Les Écossais menaient déjà 20-0 à la mi-temps et il semblait inéluctable qu’ils pourraient prendre le point de bonus offensif. Cela n’a pas été si simple. Il a fallu deux essais de pénalité au XV du Chardon pour s’en sortir. Le deuxième arrivant à moins de dix minutes du terme de la rencontre. Les fautes de main et erreurs inutiles auront pendant très longtemps contrarié les desseins de l’Écosse.

2 cartons jaunes pour les Samoa

Ce qui aura aidé par contre les Gaéliques est la propension des îliens à se saborder. Sans idées tout au long d’une partie ponctuée de nombreuses fautes de mains, les Samoans ont même failli en défense et dans la discipline. Ils ont pris leur quota habituel de cartons jaunes (2 par match depuis le début de la coupe du monde) mais cette fois c’est le même joueur qui les a pris. Résultat : un carton rouge pour l’ailier Ed Fidow et deux essais de pénalité provoqués … Un très grand match …

0 point pour les Samoa

Mais, la plus mauvaise opération pour les Samoa est le zéro pointé au classement pour commencer. En n’empochant aucune unité sur cette rencontre, ils voient leurs adversaires du jour passer devant au classement de la poule et une éventuelle qualification pour 2023 s’éloigner un petit peu plus.

De plus, les Samoa sont les premiers à sortir fanny lors d’une rencontre de cette coupe du monde… Un double zéro pointé …