L’Écosse sort la grosse équipe face au Japon

Le staff du XV du chardon a fait appel à son équipe type pour tenter de se qualifier face au Japon

Après le succès probant assuré par les remplaçants face à la Russie (61-0), Gregor Townsend a décidé d’aligner la meilleure équipe possible pour vaincre le Japon et se qualifier pour les quarts de finale. Les Écossais n’ont qu’une solution possible : vaincre le Japon sans laisser de point à leurs hôtes. En effet, une victoire en laissant un point de bonus aux Brave Blossoms qualifierait les Japonais. Autant dire qu’il n’y a pas de calcul possible à faire chez les coéquipiers de Greig Laidlaw qui sera titulaire à la mêlée. Finn Russell récupère sa place à l’ouverture malgré le très bon match d’Adam Hastings contre la Russie. En tout ce sont même douze changements dans le XV de départ pour les Écossais afin de jouer leur survie… s’il n’y a pas de typhons …

La composition de l’Écosse : Hogg - Seymour, Harris, Johnson, Graham - (o) Russell, (m) Laidlaw (cap.) - Thomson, Ritchie, Bradbury - Gray, Gilchrist - Nel, Brown, Dell