L’Écosse veut attaquer World Rugby

Une annulation de Japon – Écosse amènerait la fédération écossaise à engager des poursuites contre World Rugby

La Fédération internationale se fait du souci avec le passage du typhon Hagibis et les conséquences pourraient être désastreuses en cas d’annulation d’Écosse – Japon.

Après avoir mis la pression par l’intermédiaire de leur sélectionneur Gregor Townsend, les Écossais seraient éliminés sur tapis vert mais ne compte pas se laisser faire, un membre de la fédération a déclaré au Daily Telegraph : « Nous sommes prêts à faire tout ce qu'il faut pour que ce match ait lieu. Il y a 10 000 supporters écossais présents pour voir leur équipe jouer, pour l'intégrité du sport et de cette Coupe du monde, nous devons trouver un moyen pour tenir notre engagement et organiser ce match. »

Après la décision d’annulation de France – Angleterre sans enjeu et l’élimination de l’Italie face à la Nouvelle-Zélande sur tapis vert, ce match entre le pays hôte et le XV du chardon est d’autant plus important que les deux équipes ont encore la possibilité de se qualifier.

Pour atteindre les quarts de finale, le XV du chardon doit s’imposer face au Brave Blossoms sans laisser un éventuel point de bonus à leurs hôtes. L’Écosse se dit même prête à jouer lundi s’il le faut, une solution qu’ont refusée les All Blacks face à l’Italie.