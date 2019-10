Les Bleus avec Penaud et Dupont face au Pays de Galles

Jacques Brunel a dévoilé le XV de départ officiel pour affronter le Pays de Galles en quart de finale de la coupe du monde

C’était un secret de polichinelle et l’équipe de départ des Bleus pour affronter le XV du poireau est maintenant officiellement connue. Antoine Dupont est aligné en numéro 9 et ses problèmes de dos ne semblent plus le gêner. L’autre incertitude concernait Damian Penaud et elle est levée. Souffrant du pubis depuis quatre jours, l’ailier de Clermont sera bien sur la pelouse dès le coup d’envoi.

Chez les avants, la demi-surprise concerne la titularisation de Bernard Le Roux à la place d’Arthur Iturria. Jacques Brunel a expliqué ce choix : « Bernard rongeait son frein (en raison de sa suspension, NDLR). Il faisait beaucoup de préparation physique. J’aime bien ce profil de joueur qui peut jouer en deuxième et en troisième ligne. Il a une grosse activité et une vraie attirance pour les zones d’affrontement. Il me semble meilleur en deuxième car il nous rend beaucoup de service par son activité. Et après avoir beaucoup bougé notre composition d’équipe, aujourd’hui il faut la fixer… »

Iturria qui va carrément être hors du groupe car le staff a préféré privilégier Louis Picamoles sur le banc pour suppléer Grégory Alldritt. Vincent Rattez sera également sur le banc de touche.

La composition du XV de France : Médard – Penaud, Vakatawa, Fickou, Huget – (o) Ntamack, (m) Dupont – Lauret, Alldritt, Ollivon – Vahaamahina, Le Roux – Slimani, Guirado (cap.), Poirot.

Remplaçants : Chat, Baille, Setiano, Gabrillagues, Picamoles, Serin, Lopez, Rattez.