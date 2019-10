Les Gallois revanchards après la défaite de 2015

Éliminés en quarts de finale par les Sud-Africains il y a quatre ans, les hommes du XV du Poireau n’ont pas oublié et en particulier Gareth Davies

Gareth Davies (demi de mêlée du Pays de Galles) : « Il y a quatre ans, on n'a vraiment pas eu de chance de perdre ce quart de finale (contre l'Afrique du Sud, 23-19). Ils ont réussi un très joli coup en marquant un essai en fin de match. On était totalement effondrés, parce qu'on méritait vraiment de gagner. On a un peu le sentiment d'avoir une revanche à prendre sur ce qui s'est passé il y a quatre ans. On aura ça dans un coin de la tête, en espérant pouvoir leur rendre la monnaie de leur pièce cette semaine. Si on se qualifie en finale, ce serait énorme.. Je crois que ce sera le plus gros match de notre carrière, pour nous tous. Ça fait longtemps qu'on se prépare maintenant. On est vraiment montés en puissance ces derniers 18 ou 24 mois. Ça fait longtemps maintenant que la perspective de la Coupe du monde nous trotte dans la tête. On a assez bien démarré la compétition, avec quelques bons résultats, mais on sent quand même qu'il nous reste à accomplir une grosse performance. On n'a pas encore livré de match abouti sur 80 minutes. L'Afrique du Sud est une équipe pleine d'excellentes individualités. Il y a quelques joueurs d'un talent incroyable dans leur ligne arrière et un pack d'avants très puissant. Notre pack à nous a travaillé très dur cette semaine. On s'est préparé à défendre contre ce qu'on pense qu'ils vont proposer. On s'est bien préparés dans cette optique. Il y a quelques individualités cruciales dans leur ligne arrière qu'il va falloir garder à l'oeil. On va essayer de les calmer, en espérant que ça nous permettra d'aller chercher cette victoire. »