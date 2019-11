Les nommés pour le titre de joueur de l’année sont connus

Après les nominations des révélations, des entraîneurs et des équipes de l’année, aujourd’hui on connait les candidats au titre de meilleur joueur 2019

Ils seront six cette année à prétendre à la distinction suprême de World Rugby. On connaît les nominés pour le titre de joueur de l’année. Pas de français dans le lot, est-ce vraiment une surprise ? On retrouve deux sud-africains, Cheslin Kolbe, le joueur du Stade Toulousain et Pieter Steph Du Toit. Un seul représentant de l’Angleterre dans cette liste et ce n’est pas Owen Farrell mais Tom Curry. Alun Wyn Jones, le capitaine du Pays de Galles est aussi dans la liste comme en 2015. Il y aura un représentant des All-Blacks en la personne d’Ardie Savea.

Une française nommée

Les joueuses de l’année nominées sont aussi tombées. Il y a une française dans le lot. Après le succès de Jessy Trémoulière l’an passé, Pauline Bourdon représentera le XV de France. Elle sera mise en concurrence avec les Anglaises Katy Daley McLean, Emily Scarratt et Sarah Bern. La Néo-Zélandaise Kendra Cocksedge complète la liste.