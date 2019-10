Les réactions après Angleterre – Argentine

Suite à la victoire du XV de la Rose face aux Pumas, voici les réactions après la qualification des Anglais pour les quarts de finale

Owen Farrell et Mario Ledesma se sont présentés pour débrieffer le match qui a vu une très nette domination anglaise avec un Farrell encore exigeant et un Ledesma satisfait, à se demander qui a gagné la partie.

Owen Farrell (capitaine de l’Angleterre) : « Ça a été un peu brouillon par moments. On a plutôt bien contrôlé la partie globalement, même si par moments, on a laissé le match partir dans tous les sens, forcé quelques actions et laissé l'Argentine revenir dans le match. Mais on a repris le contrôle de la partie après ça, grâce à un bon jeu d'occupation et une pression efficace. Les remplaçants ont été très utiles. Et pas seulement ceux du banc. Les 31 ont été incroyables et on va avoir besoin de tout le monde dans la suite de cette compétition. Personnellement, au niveau du but, j'ai réglé la mire après la pause, mais je ferai quelques séances supplémentaires dans la semaine. »

Mario Ledesma (sélectionneur de l’Argentine) : « C'est devenu très difficile après le carton rouge. On a commis plusieurs erreurs évitables, surtout en seconde période. On n'a pas su créer une dynamique et on avait un joueur en moins. Il fallait définir un objectif clair. Il y a eu une ou deux opportunités qu'on n'a pas su exploiter. Et naturellement, en seconde période c'est devenu trop difficile. On était engagés à 100 %. Les gars ont joué à fond jusqu'à la toute dernière minute. À la fin, c'est devenu trop difficile, mais on n'a jamais arrêté de se battre. »