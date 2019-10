Les réactions après Angleterre – Australie (40-16)

Anglais et Australiens sont revenus sur la victoire du XV de la Rose face aux Wallabies qui n’a souffert d’aucune contestation

Owen Farrell (ouvreur et capitaine de l’Angleterre) : « Les Australiens ont fait de cette partie un match brillant. Ils ont attaqué de partout, de la première à la dernière minute. Nos gars ont bien défendu et su gérer les situations dans les zones de terrain propices. On sait que dans certaines parties du terrain, on peut être vraiment dangereux. En deuxième période, on a fait ce qu'il fallait. Nous menions et nous voulions jouer à notre rythme, pas au leur, et heureusement on y est parvenu. Les supporters ont été géniaux. C'est un immense privilège de jouer pour l'Angleterre et vous pouvez le voir quand on joue. C'est super d'avoir tous ces hommes et ces femmes derrière nous. »

Michaël Cheika (sélectionneur de l’Australie) : « Je suis très déçu, on est venus pour jouer notre jeu, on l'a fait mais on n'a pas été assez cliniques sur les opportunités qu'on a eues. On n'a pas réussi à atteindre nos objectifs. Tactiquement, je ne pense pas qu'on était à côté. C'est comme ça qu'on joue. On n'a pas beaucoup joué au pied, on est interceptés deux fois. C'est comme ça qu'on joue, c'est tout, on veut trouver des solutions à la main. Dites moi que je suis naïf mais je pense que c'était la solution. Les Anglais ont très bien joué, très bien défendu. Ils nous ont mis beaucoup de pression au pied, on a plutôt bien géré. Ils étaient très bien organisés en défense. On a eu nos chances, je pense à cette mêlée sous leurs poteaux, c'est notre moment, mais on ne saisit pas la chance. »