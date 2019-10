Les réactions des capitaines après Angleterre – Nouvelle-Zélande

Owen Farrell et Kieran Read sont revenus sur la rencontre du jour qui a vu l’Angleterre s’imposer (19-7)

Owen Farrell (capitaine de l’Angleterre) : « C'était un grand match, une demi-finale de Coupe du monde. C'était le match le plus difficile qu'on aurait pu avoir à ce stade de la compétition face aux All Blacks. On ne peut pas demander mieux. On s'était extrêmement bien préparés. Marquer rapidement nous a donné de la confiance. Dans ces matches, ça se joue au physique, les équipes se sautent à la gorge d'entrée. On savait à quoi s'attendre et on voulait être sûrs de ne pas se faire avoir à ce jeu-là. On peut évoluer de manière très différente. On a un pack d'avants très puissant, mais ce sont également des manieurs de ballons. Ce soir, on voulait jouer dans les espaces et on l'a très bien fait. C'est génial de pouvoir aller en finale et d'y participer, mais je préfère savourer d'abord cette victoire. Et ensuite on fera en sorte de bien se préparer pour la finale. »

Kieran Read (capitaine de la Nouvelle-Zélande) : « C'est difficile de mettre des mots. Il faut rendre hommage aux Anglais. Ils sont très bien rentrés dans le match et on n'a pas pu mettre notre jeu en place. On va revoir ce match. On aurait pu faire beaucoup mieux dans tellement de domaines, mais avec des si... On ne peut pas se le permettre dans ce genre de matches. »