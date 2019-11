Les réactions des sélectionneurs après la petite finale

C’était la dernière pour deux grands noms du rugby mondial. Warren Gatland et Steve Hansen sont revenus sur leur dernier match

Warren Gatland (sélectionneur du Pays de Galles) : « Félicitations aux All Blacks, ils ont été remarquables ce (vendredi) soir. On était menés 10-21 à la mi-temps, j'aurais signé pour que ce soit le score final. Les gars ont vraiment tout donné en seconde période, le banc a bien joué son rôle et nos joueurs n'ont jamais baissé les bras. Ils ont continué à essayer de jouer du bon rugby en seconde période, et j'en suis vraiment content. C'était peut-être le match de trop pour nous, avec cinq jours de récupération entre deux matches contre l'Afrique du Sud et les All Blacks. J'ai passé des années formidables au pays de Galles, les gens ont été formidables avec moi et incroyablement accueillants. Mais cette époque est désormais terminée. J'ai déjà la tête au prochain défi, ce retour en Nouvelle-Zélande pour travailler avec les Chiefs (province néo-zélandaise de Waikato). »

Steve Hansen (sélectionneur de la Nouvelle-Zélande) : « C'était important de faire honneur au maillot, aux supporters et de se remettre de la déception de la semaine dernière (défaite en demi-finales face à l'Angleterre). C'était vraiment un match difficile pour les deux équipes, et je tiens à féliciter aussi les Gallois, parce que je sais que ça doit être difficile pour eux aussi en ce moment. Pendant toute la compétition, on a pratiqué une superbe défense et joué du bon rugby. Mais il suffit d'un jour sans pour perdre un match et se faire éliminer. C'est ça, les matches couperets, mais je suis vraiment fier de mes joueurs, aujourd'hui (vendredi). »