Les réactions japonaises après la défaite contre l’Afrique du Sud

Ce sont un sélectionneur et un capitaine fiers de leur parcours et de leurs joueurs qui se sont présentés face à la presse

Jamie Joseph (sélectionneur du Japon) : « À la pause, les gars se faisaient un peu de mouron, il y avait des petits bobos, mais au final, je suis juste fier de mon équipe. Son courage, sa ténacité et sa pure détermination sur les deux derniers plaquages montrent à quel point ce groupe est soudé. Je tire mon chapeau aux joueurs. Je suis vraiment fier de ce qu'on a fait dans cette Coupe du monde, on l'accepte et on savourera un peu plus tard. Mais je suis quand même un peu déçu pour les joueurs car ils ont donné tellement au groupe dans cette compétition. Et puis, je voudrais vraiment remercier les fans. On n'en serait pas là sans le soutien du pays tout entier, ils ont été absolument géniaux. »

Michael Leitch (capitaine du Japon) : « Dans le rugby à haut niveau, le tout est de se créer des opportunités et de savoir capitaliser sur ses temps forts. On a eu plusieurs occasions de le faire, malheureusement, l'Afrique du Sud a réussi à nous contrôler grâce à son jeu puissant sur les phases statiques. Ils nous ont fait reculer. Félicitations aux Springboks. Ils ont montré leur meilleur visage et ils ont très bien joué, alors je leur souhaite bonne chance pour la suite. Je suis très fier de ce qu'a réalisé l'équipe. Jamie Joseph a fait du super boulot et je pense qu'on a rendu notre peuple et nos fans fiers aujourd'hui. Et je suis sûr que les pays asiatiques et les nations du Tier 2 seront fiers de nous aussi. À partir de maintenant, le Japon ne va que progresser. »