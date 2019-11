Les réactions sud-africaines après le titre mondial

Le capitaine des Springboks et son sélectionneur sont revenus sur la rencontre après le coup de sifflet final

Rassie Erasmus (sélectionneur de l’Afrique du Sud) : « Je voudrais féliciter mes joueurs, qui ont réalisé des choses extraordinaires. Il nous a fallu batailler très dur pour être champions du monde et je suis fier d'eux. On va pouvoir maintenant savourer ce titre et faire la fête ensemble pour profiter de ce moment. »

Siya Kolisi (capitaine de l’Afrique du Sud) : « C'est un moment fantastique pour nous, pour nos supporters et pour tout le peuple sud-africain. On a tellement de problèmes dans notre pays mais on a montré qu'avec des garçons différents, aux parcours différents, on était capables d'accomplir des grandes choses si on est ensemble avec le même but à atteindre. »