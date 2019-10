L’essai de Perenara analysé

T.J. Perenara a surement inscrit le plus bel essai de la compétition à la 78e minute de la rencontre face à la Namibie, analyse technique de cette réalisation

1 – La prise d’intervalle

Le demi-de-mêlée se retrouve face à la ligne de défense namibienne et tente de jouer un duel. Par un magnifique travail d’appui il se jette dans l’intervalle avant de donner un coup de rein pour passer le premier rideau adverse, la première étape est franchie mais le plus beau reste à venir !

2 – La passe dans la chute

On assiste là peut être au geste le plus important de l’action qui est le moins repéré. Perenara est repris par une cuillère d’un défenseur mais réussit dans un ultime effort à transmettre sa balle à Brad Weber dans la chute pour que l’action se poursuive.

3 – La continuité du jeu assurée

Servi par Perenara, Weber déborde mais est bien repris. Les passes dans la défense s’enchaînent mais personne ne va trop loin ou ne tente le geste de trop. Après un passage par le sol pour conserver le ballon, le soutien est efficace, le ballon peut ressortir en moins de 5 secondes et le jeu rebondit alors que la défense namibienne n’est pas replacée. Le décalage est toujours là.

4 – La chistera pour fixer le dernier défenseur

Le ballon ressort vite du regroupement et Rieko Ioane sert de nouveau Brad Weber qui va nous délivrer une action de classe. Il voit Perenara qui s’est déjà relevé alors qu’il était au sol 15 secondes plus tôt. Son coéquipier sait qu’il est là et le sert d’une magnifique passe dans le dos afin de bloquer le dernier défenseur au maximum. Perenara n’a plus qu’à accélérer pour terminer l’action mais les défenseurs namibiens reviennent vite.

5 – Le plongeon acrobatique de Perenara pour conclure

Les Namibiens reviennent très rapidement et Perenara doit s’employer pour conclure l’action. Il résiste au retour d’un premier défenseur mais il est plaqué à deux mètres de la ligne. Il a à ce moment-là un très bon réflexe puisqu’il plonge en tendant le bras. L’action se joue au millimètre. Malgré le retour de Kisting, Perenara aplatit une demi-seconde avant de sortir en touche avec sa jambe gauche. L’appel à la vidéo confirmera l’essai, le plus beau depuis le début de la Coupe du Monde certainement !