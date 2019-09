L'Uruguay savoure sa victoire contre les Fidji

Après son exploit contre les Fidji, les joueurs et le sélectionneur uruguayen étaient aux anges ! Découvrez les principales réactions des héros du match.

L'Uruguay a créé la première sensation de la Coupe du monde 2019 en battant les Fidji 30 à 27. A l'issue de cette rencontre, la joie était immense pour Los Teros.

Juan Manuel Gaminara : "Je suis si fier de mon pays"

Capitaine de Los Teros, Juan Manuel Gaminara qui joue troisième-ligne aux Old Boys était très émue : "On n'est pas les plus grands ni les plus forts. Mais on venait pour gagner. On prépare ce match depuis quatre ans et je suis si fier de mon pays. Vous avez vu notre passion. Elle est à l'intérieur de nous. Aujourd'hui on a fait appel à elle, et elle est venue."

Felipe Berchesi : "Un grand jour pour le rugby uruguayen"

Évoluant à Dax, en Fédérale 1, l'ouvreur Felipe Berchesi a réalisé un quasi sans-faute au pied (6/7) et a grandement contribué à la victoire de son équipe : "Nous sommes une nation très fière. Nous avons travaillé en équipe, je suis très fier des gars et de ce que nous avons réalisé pour obtenir ce résultat. C'est incroyable. En novembre dernier, nous avions pris 60 points face aux Fidji. Ils ont décidé d'opérer quelques changements ce mercredi... C'est vraiment un grand jour pour le rugby uruguayen. J'espère qu'au pays tout le monde a pu voir ce match et que cela suscitera des vocations, on a besoin de plus de joueurs. Nous sommes vraiment une toute petite nation de rugby mais nous venons de prouver au monde que nous étions ici à notre place."

Esteban Meneses : "On a préparé ce match pendant quatre ans"

Arrivé à la tête de Los Teros en décembre 2015, l'Argentin Esteban Meneses est en train de se faire une belle place dans la légende du rugby uruguayen. Après avoir mené Los Teros à la deuxième place du championnat d'Amérique du Sud en mars dernier, il vient d'offrir à l'Uurugay sa plus belle victoire en Coupe du monde : "Félicitations aux 31 joueurs qui ont tout donné, j'adore ça. On a préparé ce match pendant quatre ans en équipe et on l'a gagné en équipe. Notre défense était très bonne mais nous avons surtout excellé dans le jeu au pied".