C’était une nouvelle qui était un peu attendue mais elle a été confirmée par Fox Sports, Cheika ne sera plus le sélectionneur de l’Australie

Il avait évité la question hier en conférence de presse, mais il en faisait plus beaucoup de doute que Michael Cheika ne passerait pas le cut de cette élimination. Nos confrères de Fox Sports ont confirmé l’information que le contrat ne serait pas reconduit. Cheika avait remplacé Ewen McKenzie en 2014 avant d’arriver en finale un an plus tard face aux Blacks. A part cette finale son palmarès reste vierge avec l’Australie.