Monsieur Jaco Peyper arbitrera Galles-France

La World Rugby a dévoilé le nom des arbitres qui officieront lors des quarts de finale de la Coupe du monde et notamment celui de Galles-France : Jaco Peyper.

Le XV de France affrontera le XV du Poireau ce dimanche 20 octobre et on sait enfin qui arbitrera ce choc : la World Rugby a désigné le Sud-Africain Jaco Peyper.

Agé de 39 ans, il a déjà arbitré plusieurs rencontres de ce Mondial 2019 : Japon-Samoa (38-19) et Argentine-Tonga (28-12) et il avait même été désigné pour le crunch France-Angleterre, annulé à cause du typhon Hagibis.

Les Bleus ont cependant déjà croisé sa route lors de la précédente édition à l'occasion du match France-Roumanie (38-11). Espérons que monsieur Peyper porte de nouveau chance au XV de France !

Découvrez ci-dessous tous les arbitres des quarts de finale.

Galles-France :

Arbitre central : Jaco Peyper (Afrique du Sud)

Arbitres assistants : Nic Berry (Australie), Paul Williams (Nouvelle-Zélande)

Arbitre vidéo : Marius Jonker (Afrique du Sud)

Angleterre-Australie :

Arbitre central : Jérôme Garcès (France)

Arbitres assistants : Romain Poite (France) et Mathieu Raynal (France)

Arbitre vidéo : Ben Skeen (Nouvelle-Zélande)

Nouvelle-Zélande-Irlande :

Arbitre central : Nigel Owens (Galles)

Arbitres assistants : Pascal Gauzère (France) et Angus Gardner (Australie)

Arbitre vidéo : Graham Hughes (Angleterre)

Japon-Afrique du Sud :

Arbitre central : Wayne Barnes (Angleterre)

Arbitres assistants : Ben O'Keeffe (Nouvelle-Zélande) et Luke Pearce (Angleterre)

Arbitre vidéo : Rowan Kitt (Angleterre)