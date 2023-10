Nouvelle-Zélande – Afrique du Sud EN DIRECT : coupe du monde de rugby 2023, finale Arthur MERLE | Écrit pour

Le 27/10/23 à 17:17 , mis à jour le 27 octobre 2023 à 17:18 | Voir le site de Coupe du monde de rugby 2023 Par| Écrit pour TF1

La Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud s'affrontent samedi soir au Stade de France en finale de la Coupe du monde de rugby 2023. Un match à suivre en direct sur TF1 et MY TF1.