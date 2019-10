Nouvelle-Zélande – Canada : Les All Blacks écrabouillent les Canucks (63-0)

Sans surprise, les All Blacks ont infligé une lourde défaite au Canada (63-0) avec 9 essais à rien...

Dans une rencontre à sens unique, les All Blacks ont inscrit 9 essais par Jordie Barrett (9e), Sonny Bill Wiliams (17e), Beauden Barrett (36e), Rieko Ioane (41e), Scott Barrett (45e), Shannon Frizell (47e), Brad Weber (50e, 57e) sans oublier un essai de pénalité dès la 5e minute…

Et comme si cela ne suffisait pas au calvaire des Canucks, Richie Mo'unga réussissait toutes ses transformations (8/8)…

Prochains rendez-vous pour les All Blacks : le dimanche 6 octobre contre la Namibie (6h45 sur TF1) et le samedi 12 octobre contre l'Italie (6h45 sur TF1) Là aussi, on s'attend à deux larges victoires pour les All Blacks.

Les frères Barrett dans l'histoire

Les héros du match sont les frères Barrett : Jordie, Beauden et Scott. Pour la première fois, trois frères néo-zélandais étaient alignés dans la même équipe pour un match de Coupe du monde. Et ils ont tous les trois inscrit un essai, entrant définitivement dans la légende du rugby et de la Coupe du monde.

Les frères Barrett rejoignent donc les frères Vunipola (Elisi, Manu et Fe'ao), titulaires avec les Tonga face à l'Ecosse en 1995. Mentionnons également les frères samoans Tusi, Ken et George Pisi qui avaient joué contre l'Afrique du Sud et l'Écosse en 2015, mais ils n'avaient pas débuté simultanément.

Les Canucks souffrent encore et toujours face aux All Blacks

Ce n'était pas la première fois que les Canucks croisaient la route des All Blacks en Coupe du monde. Et une nouvelle fois, les Canucks se sont inclinés très très lourdement : 68-6 en 2003, 79-15 en 2011 et donc 63-0 en 2019…

Les Canucks qui avaient quitté le Mondial 2015 avec quatre défaites espèrent toujours ne pas repartir fanny en 2019 : s'ils ne nourrissent aucun espoir face à l'Afrique du Sud (mardi 8 octobre, 12h15 sur TMC), ils espèrent battre la Namibie (dimanche 13 octobre, 5h15 sur TF1) dans le match opposant les petits poucets de ce groupe B.