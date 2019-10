Nouvelle-Zélande-Canada : les réactions d'après-match

Ce mercredi 2 octobre, la Nouvelle-Zélande a largement battu le Canada sur le score de 63-0. Découvrez les réactions des acteurs de ce match.

63-0 ! Les All Blacks n'ont pas fait dans la dentelle face au Canada. Pourtant, à l'issue du match, les Néo-Zélandais n'ont pas pavoisé et les Canadiens ont positivé !

Steve Hansen, sélectionneur des All Blacks : "C'était une bonne performance. Il y a eu en particulier cette première moitié de la deuxième mi-temps, où les joueurs ont vraiment bien joué et contrôlé le match dans des conditions vraiment difficiles. Le niveau d'humidité était incroyable. Les gens chez eux doivent se demander pourquoi il y a eu quelques ballons tombés, mais ç'a été très très difficile, donc je crois que nous avons bien joué."

Kieran Read, capitaine des All Blacks : "On a bien commencé les deux périodes, mais on a manqué la fin des deux aussi..."

Kingsley Jones, sélectionneur du Canada : "Mes joueurs ont montré le véritable courage canadien. Chacun d'entre eux peut se regarder dans une glace et être fier de sa performance ce soir. Sinon, j'admire la précision, la technique et la vitesse des All Blacks. Tout réside dans l'impact, la vitesse et la puissance qu'ils arrivent régulièrement à déployer, ça pose d'énormes problèmes. Et puis c'est difficile à gérer, c'est difficile de défendre là-dessus".

Tyler Ardron, capitaine du Canada : "Je suis fier de l'équipe canadienne aujourd'hui, ça a été un effort monumental pour les garçons..."