Nouvelle-Zélande-Galles : des équipes remaniées pour la petite finale

Le sélectionneur des All Blacks et son homologue gallois ont dévoilé la composition de leur équipe pour la petite finale (vendredi, 10h00, sur TF1).

All Blacks : Scott Barrett retrouve la deuxième-ligne

Steve Hansen change près de la moitié de son XV de départ avec sept changements dont quatre au sein de la ligne de trois-quarts. On trouve ainsi les ailiers Ben Smith et Rieko Ioane et une paire de centres avec Sonny Bill Williams et Ryan Crotty.

La troisième-ligne verra Kieran Read porter le brassard pour la dernière fois (il va prendre sa retraite internationale) et il sera entouré par Sam Cane et Shannon Frizell.

Devant eux, la deuxième-ligne est constituée de Scott Barret, qui remonte d'un cran après la demi-finale contre l'Angleterre et Dane Cole débutera au talonnage.

Le XV de départ de la Nouvelle-Zélande

Titulaires : B. Barrett - B. Smith, Crotty, S.W. Williams, Ioane - (o) Mo'Unga, (m) A. Smith - Read (cap), Cane, Frizell - S. Barrett, Retallick - Laulala, Coles Moody.

Remplaçants : Coltman, Moli, Ta'avao, Tuipulotu, Todd, Weber, Lienert-Brown, J. Barrett.

Galles : 9 changements

Pour son dernier match à la tête du Pays de Galles, Warren Gatland a procédé à neuf changements. La charnière est entièrement renouvelée : le duo Tomos Williams/Rhys Patchell prenant la place de Gareth Davies et Dan Biggar.

A l'arrière, les blessures de Liam Williams (touché à le cheville, il sera forfait pour les trois prochains mois) et Leigh Halfpenny (commotion) entraînent la titularisation de Hallam Amos.

Warren Gatland déplore un dernier forfait : celui du troisième-ligne Aaron Wainwright.

Le XV de départ du Pays de Galles

Titulaires : Amos - Lane, Jo. Davies, Watkin, Adams - (o) Patchell, (m) T. Williams - Ja. Davies, Moriarty, Tipuric - A.W. Jones, Beard - Lewis, Owens, Smith.

Remplaçants : Dee, Carre, W. Jones, Ball, Shingler, G. Davies, Biggar, Parkes.