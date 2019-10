Nouvelle-Zélande-Irlande : Les All Blacks se méfient de leur adversaire

En conférence de presse, joueurs et sélectionneur des All Blacks ont évoqué leur futur adversaire : l'Irlande. Et ils savent que la partie ne sera pas facile.

Steve Hansen, sélectionneur des All Blacks : "Les Irlandais sont tenaces. Ils jouent à un jeu assez structuré dans lequel ils savent qu'ils sont bons. Ils ne s'éloignent pas trop du scénario, ne vous donnent pas beaucoup d'occasions d'exploiter leurs erreurs parce qu'ils savent très bien conserver le ballon. Et quand ils jouent au pied, ils le font pour vous mettre la pression, plutôt que pour vous donner une munition."

Kieran Read, troisième-ligne et capitaine des All Blacks : "On a eu des matches très serrés contre l'Irlande ces dernières années, ça promet. Ce sera génial samedi, j'ai vraiment hâte d'y être. L'Irlande est une très bonne équipe. Peut-être qu'ils n'ont pas exprimé tout leur potentiel jusqu'ici, mais en Coupe du monde, il faut être là le jour J. Les occasions de prendre le dessus ne seront probablement pas nombreuses pour les deux équipes. On va ressentir certaines émotions, il va falloir les accepter. On a du respect pour ce que les Irlandais ont réussi à faire contre nous ces dernières années (N.D.L.R. des victoires 40-29 en 2016 et 16-9 en 2018) mais ce sera une rencontre totalement différente. On a tiré des enseignements de ces matches, il faudra qu'on soit bien meilleurs."

Dane Coles, talonneur des All Blacks : "C'est très excitant pour être honnête. J'ai la même excitation qu'en 2015. On a une chance de rester une semaine de plus au Japon. Mais c'est un gros challenge. C'est bien d'être dans cette position, tous les joueurs et le staff sont très excités par le défi qui nous attend."

