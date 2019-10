Nouvelle-Zélande-Irlande : Les XV de départ

La Nouvelle-Zélande et l'Irlande ont dévoilé leur XV de départ pour le quart de finale qui se jouera samedi (12h15 sur TF1).

All Blacks : Retallick titulaire

C'est la surprise de ce XV de départ des All Blacks : la titularisation de Brodie Retallick qui, depuis le début de ce Mondial, n'a joué qu'une demi-heure contre la Namibie. Le deuxième-ligne sera associé à Sam Whitelock.

Pour le reste, le sélectionneur Steve Hansen fait confiance aux habituels titulaires : Aaron Smith en demi de mêlée, Richie Mo'Unga à l'ouverture, Beauden Barrrett à l'arrière, la paire Anton Leinert-Brown/Jack Goodhue au centre.

La troisième ligne est composée de Sam Cane (côté ouvert), de Kieran Read (n°8) et d'Ardie Savea (côté fermé).

Le XV de départ des All Blacks

Titulaires : B. Barrett - Reece, Goodhue, Lienert-Brown, Bridge - (o) Mo'unga, (m) A. Smith - Read (cap), Cane, A. Savea - S. Whitelock, Retallick - Laulala, Taylor, Moody.

Remplaçants : Coles, Tuungafasi, Ta'avao, S. Barrett, Todd, Perenara, S. B. Williams, J. Barrett.

Irlande : Avec Kearney et O'Mahony

Joe Schmidt, le sélectionneur du XV du Trèfle a fait des choix forts avec la titularisation de Peter O'Mahony au détriment de Tadgh Beirne en troisièpe-ligne et celle de Rob Kearney à l'arrière plutôt que Jordan Larmour.

En revanche, pour la charnière, c'est du grand classique avec la 56e association de Connor Murray et Jonathan Sexton et le cinq de devant est composé de Healy, Best, Furlong, Henderson et Ryan.

Le XV de départ de l'Irlande

Titulaires : R. Kearney - Earls, Ringrose, Henshaw, Stockdale - (o) Sexton, (m) Murray - Van der Flier, Stander, O'Mahony - Ja. Ryan, Henderson - Furlong, Best (cap.), Healy.

Remplaçants : N. Scannell, Kilcoyne, Porter, Beirne, Ruddock, L. McGrath, Carbery, Larmour.