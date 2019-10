Nouvelle-Zélande-Italie annulé : la réaction des sélectionneurs

Le match Nouvelle-Zélande-Italie a été annulé à cause du typhon Hagibis qui va toucher le Japon ce week-end. Les sélectionneurs des deux équipes n'ont pas tardé à réagir.

La menace du typhon Hagibis a contraint la World Rugby a annulé plusieurs matches dont celui entre la Nouvelle-Zélande et l'Italie. Un résultat qui élimine l'Italie et assure aux All Blacks la première place du groupe B. Et forcément, cela ne laisse pas indifférent les sélectionneurs de ces équipes.

Steve Hansen : "La sécurité passe avant tout"

Sélectionneur des All Blacks, Steve Hansen s'attendait à une annulation et préfère voir le bon côté des choses puisque les All Blacks auront plus de temps pour préparer leur quart de finale (contre l'Irlande, le Japon ou l'Écosse) : "On nous a prévenus ce jeudi matin que le match serait annulé. Tout le monde savait que ce genre de scénario pouvait se produire et les conséquences éventuelles. Mais quand on fait face à un typhon de cette ampleur, la sécurité passe avant tout. Il n'y a pas à tergiverser. On peut voir les choses sous différents angles. Nous, on opte pour considérer ce qui se passe de manière positive. Ça nous donnera plus de temps pour préparer notre quart de finale, quel que soit l'adversaire qui sera en face. On va juste devoir adapter nos entraînements."

Conor O'Shea : "C'est un jour sombre"

Quant au sélectionneur du XV d'Italie, l'Irlandais Conor O'Shea était profondément abattu : "C'est vraiment, vraiment dur à encaisser. J'ai vu la réaction des joueurs après l'entraînement et c'était horrible parce que ces garçons ont donné leur vie pour le rugby italien et leur Coupe du monde s'est terminée sur un terrain d'entraînement, au lieu du stade. Nous avions une chance de nous qualifier. Je ne dis pas que nous les aurions battus, mais nous voulions terminer sur le terrain. C'est un jour sombre pour nous tous et c'est difficile à exprimer."

