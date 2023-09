Nouvelle-Zélande - Italie : Score et résumé, coupe du monde de rugby 2023, Poule A

La Nouvelle-Zélande a écrasé l'Italie vendredi soir dans le cadre de la phase de groupes de la Coupe du monde de rugby 2023. Revivez le film du match.

C'est terminé ! Les Blacks humilient l'Italie, qui jouera sa qualification pour les quarts face aux Bleus dans une semaine !

80e+1 : L'Italie sauve un peu plus l'honneur avec un essai de Ioane après un jeu au pied rasant puis un ballon récupéré dans les mains adverses. 96-17 avec la transformation.

76e : La Nouvelle-Zélande poursuit son entraînement et Lienert-Brown inscrit le 14e essai des siens après une énième combinaison suite à une touche. 96-10.

73e : Ca déroule avec une pénalité jouée vite qui profite à Coles, pour le doublé ! 89-10.

70e : Encore un essai, cette fois plein de réussite. Jordan profite d'une maladresse adverse puis a beaucoup de réussite sur un coup de pied. Le ballon revient dans les mains néo-zélandaises, et il conclut. 82-10 après transformation.

67e : Sans surprise, ESSAI DES BLACKS ! 11e essai suite à cette nouvelle pénalité. Après une mêlée, McKenzie a enchaîné feinte de passe et raffut pour conclure. C'est transformé, 75-10.

66e : Les Italiens se font totalement broyer en mêlée. Le cauchemar continue.

61e : Et ça déroule avec un 10e essai pour les Blacks dans cette rencontre, pour Dane Coles. Ce dernier s'est retrouvé seul dans la foulée d'une touche, le long de la ligne de touche. Le couloir était ouvert. Premier échec à la transformation, on en reste à 68-10.

60e : La mêlée italienne vit un calvaire et est encore pénalisée.

56e : Cette fois c'est bon ! Les Blacks sanctionnent une énième erreur italienne. Enorme travail de percussion de Telea et conclusion pour Papali'i, son deuxième essai en Coupe du monde. 63-10 avec la transformation.

55e : L'essai du jeune Roigard est finalement annulé pour un mouvement interdit au sol. Capuozzo a eu chaud, c'est lui qui avait perdu le ballon.

55e : Encore un essai pour les Blacks ? C'est checké à la vidéo...

50e : La réponse du tac au tac avec Barrett qui contre un coup de pied et permet à Retallick d'aller remettre la tête des Italiens dans l'eau ! C'est transformé, 56-10.

48e : ESSAI ITALIEN ! Enfin un peu de sourire pour les Transalpins, qui s'appliquent en touche, écarte progressivement grand côté, et permettent à Capuozzo de conclure ! 49-10 après la transformation.

46e : Les Italiens sont trop prévisibles et se font subtiliser le ballon en touche.

45e : Nouvelle pénalité obtenue par les Transalpins.

44e : Les Italiens poussent leurs adversaires à la faute et se retrouvent dans les 22 mètres adverses avec une belle opportunité. Touche à venir.

41e : Le jeu reprend à Lyon !

C'est la pause ! Les Blacks sont en mission et l'Italie va enfin souffler.

40e+5 : ESSAI DES BLACKS ! Le 7e dans ce premier acte. Le capitaine Savea s'offre un doublé en conclusion d'un énième ballon porté. 49-3 avec la transformation.

40e+4 : Taylor tente un plongeon pour aplatir sur un coup de pied, mais on revient à une faute. Encore une opportunité sur touche.

40e+3 : Encore une touche à jouer...

40e+1 : Ultime pénaltouche pour les Blacks...

40e : Sous pression l'Italie obtient une pénalité qui va lui permettre de souffler.

34e : Et le triplé de Smith... Que c'est bien amené avec une contre-attaque initiée par Jordan. Cela combine parfaitement, Barrett est trouvé dans l'intervalle, et Smith conclut encore facilement, lui qui colle à tous les ballons ! 42-3 avec la transformation.

31e : Le public tente de donner de la voix pour soutenir l'Italie. Mais les Transalpins ont la tête sous l'eau.

27e : LE DOUBLE DE SMITH ! Le très malin néo-zélandais laisse encore ses avants faire le boulot sur un ballon porté, et surgit comme quelques minutes plus tôt pour finir. Ca passe pour la transformation, 35-3.

22e : DEJA L'ESSAI DU BONUS ! Les Blacks sont en mission et Savea profite d'une feinte de ballon porté sur une touche pour filer tranquillement à l'essai. L'Italie est dépassée ! C'est encore transformé, 28-3.

19e : ENCORE UN ESSAI ! Cette fois, de 70 mètres avec une course tranchante de Savea qui fait une défense énorme. Telea conclut après un joli relais de Barett ! Mo'unga est encore tranquille, 21-3.

17e : ESSAI DES BLACKS ! Les Néo-Zélandais font très mal sur un ballon porté suite à la touche trouvée par Barrett. Smith arrache le ballon et marque ! Mo'unga transforme de nouveau, 14-3.

16e : Magnifique touche trouvée par Barrett...

14e : Petite hésitation côté italien. Barrett en profite pour mettre les mains sur le ballon et récupérer une pénalité.

10e : Des 40 mètres, Allan rentre la première pénalité des Italiens dans ce match pour réduire l'écart. 7-3.

8e : Mo'unga transforme, ça fait 7-0 !

6e : ESSAI DES BLACKS ! Alors que les Néo-Zélandais mettent la pression, Barrett renverse le jeu d'un coup de pied millimétré. Jordan termine en bondissant, d'une main, à la limite de la touche ! Superbe.

3e : En-avant italien après un lancer déjà très moyen sur une touche. Mêlée à introduction néo-zélandaise.

2e : L'Italie donne le ton dans ce début de rencontre avec du rythme et de l'impact.

1e : C'est parti à Lyon !

Place au Haka désormais...



Les joueurs entrent sur la pelouse, place aux hymnes !



Le contexte

Et si l’équipe de France se qualifiait dès ce vendredi soir, et sans jouer, pour les quarts de finale de la Coupe du monde de rugby 2023 ? Ce sera l’un des enjeux de la rencontre entre la Nouvelle-Zélande et l’Italie, qui se disputera dans le cadre de la phase de groupes du Mondial, au Groupama Stadium de Lyon.



Le calendrier des matches de la Coupe du monde de rugby sur TF1

C’est simple : une victoire italienne contre les All Blacks qualifierait directement les hommes de Fabien Galthié avant même le match entre les Bleus et les Transalpins vendredi prochain. Dans le cas contraire, cette affiche du 6 octobre sera donc décisive. Pour le moment, les Bleus sont premiers avec un match d’avance sur les deux équipes qui s’affrontent ce soir, et la Nazionale a fait le plein de points jusqu’ici.

Les compositions de Nouvelle-Zélande - Italie

La composition de la Nouvelle-Zélande : B. Barrett – Jordan, R. Ioane, J. Barrett, Telea – (o) Mo’unga, (m) Smith – Papali’i, A. Savea (cap.), Frizell – S. Barrett, Retallick – Laulala, Taylor, Tuungafasi.

La composition de l’Italie : Allan - Capuozzo, Brex, Morisi, M. Ioane - (o) P. Garbisi, (m) Varney - L. Cannone, Lamaro (cap.), Negri - Ruzza, Lamb - Riccioni, Nicotera, Fischetti.