OFFICIEL : Cedate Gomes Sa va remplacer Demba Bamba

Le pilier du Racing est appelé par le staff de l’équipe de France après la blessure à la cuisse de Demba Bamba.

C’était le feuilleton des derniers jours pour les suiveurs du XV de France. Qui pour remplacer Demba Bamba ? Le secret a été mieux gardé que la composition de l’équipe qui affrontera les Etats-Unis. Après plusieurs hypothèses c’est finalement le Racingman qui va rejoindre le XV de France dans son camp de base de Fukuoka. Pilier peu expérimenté au niveau international (10 sélections) aux mensurations d'athlète (1m81, 105 kg), il pourra apporter son peps en corrélation avec le plan de jeu du staff de Jacques Brunel et pourra suppléer Slimani et Baille. Il retrouve les Bleus pour la première fois depuis novembre et la victoire face à l'Argentine lors de la tournée (victoire 28-13).

Uini Atonio tenait la corde et avait été annoncé dans un premier temps mais il aurait ressenti une douleur aux vertèbres lors du match de son équipe à Bayonne hier et son bilan médical l'a empêché de prendre la place.

Quid de sa condition physique ? Gomes Sa a joué ce week-end en Top 14 durant 79 minutes sur la pelouse de l'Arena de Paris la Défense (défaite 31-20) et devra maintenant digérer le décalage horaire entre la France et le Japon afin de pouvoir prétendre à une place sur une feuille de match.